Минобороны построило 20 детсадов и школ в Дагестане

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ завершило строительство 20 детских садов и школ в рамках федеральной программы "Развитие образования" и национального проекта "Демография", говорится в бюллетене военного ведомства.

"Одними из первых были построены новые детские сады в селах Кульзеб и Учкент. В Махачкале в микрорайоне Ак-гель построен и полностью укомплектован один из самых больших детсадов на 250 мест, а в поселке Эндирей - школа, где смогут получать знания 300 учащихся", - сообщили в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, сады полностью укомплектованы современной мебелью и техникой, созданы площадки для игровых видов спорта и занятий гимнастикой, а во дворах - горки, качели, песочницы, площадки для игровых видов спорта и занятий гимнастикой.

Все школы также оснащены необходимым для обучения оборудованием. Созданы лингафонные классы для изучения иностранных языков, а также лаборатории по химии, физике, биологии.

По данным военного ведомства, в 2021 году в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Буйнакске, а также в поселках, расположенных в 23 районах республики, военные возведут 59 объектов, в том числе 13 школ и 46 дошкольных учреждений. При строительстве особое внимание уделено обеспечению безопасности детей, воспитателей, учеников и преподавателей, в том числе специальным системам пожаротушения и сигнализации.

Строительство школ и детских садов ведется по решению президента России.