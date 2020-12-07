Молодежные организации Чукотки направят грантовую помощь на организацию отдыха детей

ТАСС, 7 декабря. Общественные молодежные объединения Чукотского АО, получившие в 2020 году гранты на общую сумму в 4 млн рублей из средств окружного бюджета, направят средства на организацию отдыха детей и подростков, проведение патриотических мероприятий и реализацию других социально значимых проектов. Об этом ТАСС сообщил директор регионального ресурсного центра поддержки НКО Михаил Степченков.

"Мы активно выполняем задачи нацпроекта "Образование", поддерживая талантливых и инициативных ребят. В этом году 12 общественных молодежных организаций Чукотки получили гранты на общую сумму в 4 миллиона рублей, и большинство из них направлено на организацию летней занятости детей и молодежи, патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни. Так, например, одна из общественных организаций в следующем году закупит уличные тренажеры и установит их в парке, где часто собираются молодые ребята, другая - ежегодно наводит порядок в детском лагере в Билибино, третьи - проводят патриотические мероприятия с детьми, в том числе во время каникул. Идей у ребят много, и мы готовы их ежегодно поддерживать", - сказал Степченков.

Он добавил, что всего на грантовый конкурс в 2020 году заявлялись 13 молодежных организаций, однако один проект не соответствовал условиям заявки.

В ноябре Общественная палата России совместно с рейтинговым агентством "РАЭКС-Аналитика" оценила уровень и качество развития некоммерческого сектора в российских регионах и подготовила первый независимый рейтинг третьего сектора экономики. В топ-10 номинации по качеству вошел и Чукотский автономный округ. Он же стал победителем по уровню поддержки НКО.