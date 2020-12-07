В Якутии открыли укрупненный центр управления полетами

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Якутский укрупненный центр управления воздушным движением федерального государственного унитарного предприятия Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ (Госкорпорация ОрВД) открыт в понедельник в Якутске.

"Сегодня историческое событие для авиации не только Якутии, но и всего северо-востока нашей страны. Сегодня... запускается замечательный объект, новое здание организации воздушного движения на всем северо-востоке России, которое будет обслуживать территорию свыше 4 млн кв. км", - сказал на церемонии открытия центра глава Якутии Айсен Николаев.

По словам заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрия Ядрова, реализация и строительство данного центра осуществлялись в рамках федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения".

"Основной задачей формирования укрупненного центра было присоединение 17 центров, которые находились в разных частях Республики Саха (Якутия) <...> Данный центр ежегодно будет обслуживать более 260 тыс. полетов воздушных судов по воздушным трассам, соединяющим десятки городов и множество стран. Особенность якутского укрупненного центра, помимо того, что это новые условия труда для диспетчеров, для инженеров, это автоматизированная система управления воздушным движением российского производства", - отметил Ядров.

По данным пресс-службы правительства Якутии, центр, открытый в Якутске, оснащен самыми современными автоматизированными системами управления воздушным движением, прежде всего в целях обеспечения безопасности.