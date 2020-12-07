Ученые проверили содержание микропластика в пищеводах рыб в притоках Оби

ТОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Ученые биологического института Томского госуниверситета (ТГУ), исследуя, как микропластик распространяется по рекам, питающим воды Карского моря, впервые проанализировали рыбу на предмет синтетических волокон в пищеводе. Исследования показали, что в пищевом тракте выловленного в притоке крупнейшей в РФ реки Оби ельца микропластика больше, чем в других известных пресноводных водоемах, в частности, озере Мичиган и Амазонке, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.

До этого подобные исследования на территории одной из крупнейших в РФ реки не проводились.

"В рамках проекта по изучению загрязненности Оби и ее притоков микропластиком проведен анализ на содержание микропластика в партии рыбы, выловленной из Томи в черте города (Томска). В каждой особи оказались даже не десятки, а сотни микрочастиц синтетических материалов. Это значительно больше, чем концентрация микропластика в ихтиофауне пресноводных рек, таких как Амазонка и крупные притоки озера Мичиган, обследованных ранее зарубежными учеными", - цитируется в сообщении руководитель проекта, заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института Юлия Франк.

В дальнейшем биологи ТГУ намерены расширить свои исследования и проанализировать степень загрязненности других видов рыб из разных участков Томи и Оби, а также планируют проверить наличие микропластика в других органах обитателей рек.

Микропластик - частицы пластика размером от 5 мм до 300 микрометров (1 мм равен 1 тыс. микрометров), они не отсеиваются очистными сооружениями. Микропластик впитывает все, что находится в воде, в том числе токсичные вещества, такие как пестициды, тяжелые металлы, болезнетворные микробы. Организмы-фильтраторы - моллюски, молодь рыб - накапливают его, с ними микропластик попадает в пищу человека. Считается, что микропластик может оказывать токсичное влияние. По накопленным данным, у животных в результате его воздействия может пострадать репродуктивная функция, работа эндокринной системы, пищеварение.

Об Оби

Обь - одна из крупнейших рек в мире, протекающая в Западной Сибири. Ее длинна составляет 3 650 км, площадь водосборного бассейна - 2 990 000 кв. км. Река впадает в Карское море, которое входит в Северный морской путь. На всей протяженности Оби находятся 14 городов, в том числе областные центры Новосибирск и Барнаул.