Движение по мосту на остров Русский перекроют ночью

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Движение по мосту, соединяющему остров Русский с материковым Владивостоком, который более двух недель был закрыт из-за обледенения вант, вновь перекроют. Ограничения связаны с выполнением работ по замене поврежденных фонарей, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале правительства Приморского края.

"Сегодня ночью, с 2:00 до 4:00, будет закрыто движение на мосту на остров Русский. Как уточнили в ДСД "Дальний Восток", временные ограничения связаны с выполнением работ по замене поврежденных фонарей освещения", - говорится в сообщении.

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, было перекрыто 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Сообщение с островом, где проживают около 5,5 тыс. человек и 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, после этого осуществляли пассажирские паромы и катера Тихоокеанского флота. 6 декабря движение транспорта по мосту было открыто.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.