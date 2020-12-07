Семьи, проживающие в тундре Ямальского района ЯНАО, получат спутниковые телефоны

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 100 семей, проживающих в тундре Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), получат спутниковые телефоны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Сегодня в Яр-Сале вертолетным рейсом доставили десятки коробок со спутниковыми телефонами. Часть из них начнут выдавать жителям ярсалинской тундры уже на следующей неделе, оставшиеся аппараты распределят по поселениям района. До нового года спутниковые телефоны получат более 100 семей, которые ведут традиционный образ жизни", - говорится в сообщении.

Все средства спутниковой связи, передаваемые оленеводам, оснащены тревожной кнопкой. При трехсекундном нажатии сигнал тревоги поступает в региональный центр управления в кризисных ситуациях. Она работает независимо от наличия средств на счете.

"Чтобы не оставить тундровиков в отдаленных районах без связи, в том числе и экстренной, правительство Ямала обеспечивает семьи оленеводов спутниковыми телефонами. Начиная с 2012 года около 600 семей в Ямальском районе уже получили средства связи", - приводит пресс-служба слова заведующего сектором по работе с населением межселенной территории управления по делам малочисленных народов Севера Сергея Вануйто.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% от всех КМНС России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 года по 2010 год численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. (11,5%).