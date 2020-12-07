В Ингушетии олимпийские чемпионы по хоккею проведут для детей мастер-классы

МАГАС, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по хоккею проведут в Ингушетии мастер-классы для детей, обучающихся в республиканском хоккейном центре, по завершении которых в регионе пройдет товарищеский матч, говорится в сообщении пресс-службы минспорта республики.

"Старт одному из главных спортивных событий этого года будет дан 12 декабря в специализированной школе хоккея им. Якушева "Эрзи" в Назрани, где звезды российского хоккея проведут мастер-классы для воспитанников республиканского хоккейного центра. Для этого в Ингушетию приедут такие титулованные спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Владимир Мышкин, а также президент Центра Тихонова, вице-президент Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров", - сказали в ведомстве.

По окончании мастер-классов в Магасе пройдет товарищеский матч между командами Ночной хоккейной лиги Ингушетии и спортивного клуба "Забей" из Москвы. "В завершении мероприятия состоится подписание соглашения об оказании поддержки в развитии хоккея в Ингушетии. Его подпишут министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Али Дошхоклоев и президент Центра Тихонова, вице-президент Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Виталий Прохоров", - добавили в ведомстве.

Кроме того, ожидается, что 13 декабря звезды отечественного футбола проведут мастер-классы для юных ингушских футболистов. Мероприятие по рекомендации регионального Роспотребнадзора пройдет без зрителей.