В МЧС России предупредили о рисках подтоплений низкопойменных участков малых рек

ТАСС, 8 декабря. Эксперты МЧС России предупредили о рисках подтоплений низкопойменных участков малых рек в связи с усилением ледообразования в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Как отметили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ, в соответствии с прогнозом на минувшей неделе наблюдался резкий рост уровня воды на Енисее с затоплением поймы на 96 см в Туве у города Кызыла. Также зажор льда с подъемом уровня воды на 116 см за сутки образовался на реке Китое ниже села Раздолье в Иркутской области. Кроме того, в связи с усилением ледообразования и зажорных явлений уровни воды поднимались на реках Центрального и Северо-Западного федеральных округов. При этом неблагоприятные отметки здесь достигнуты не были.

"Риски подтоплений низкопойменных участков малых рек из-за зажоров льда в этих федеральных округах сохранятся и на этой неделе, несмотря на отрицательные температуры", - отметил начальник института Сергей Диденко.

Вместе с тем, в результате аномального характера изменений температуры и выпадения осадков смешанных фаз с 10 по 12 декабря в СЗФО эксперты МЧС прогнозируют возникновение ЧС и происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения на территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.