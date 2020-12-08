"Медвежий патруль" на Чукотке помог брошенному медвежонку

ТАСС, 8 декабря. Общественная организация Чукотки, которая занимается отпугиванием хищников от населенных пунктов - "Медвежий патруль", оказала помощь истощенному белому медвежонку. Краснокнижный хищник, оставшийся без матери, несколько дней бродил около села, а ночью во вторник ушел с сородичами, сообщила в своем Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"На Чукотке рядом с жилым поселком бродил детеныш белого медведя. Он остался без матери и был сильно истощен. Медвежий патруль подкармливал его и охранял от волков. Чтобы решить судьбу медвежонка, уже было решено собрать рабочую группу из лучших ученых-специалистов страны. Однако история получила счастливый поворот. Минувшей ночью пришли взрослые медведи и малыш ушел с ними, видимо, найдя родню. Инспекторы региона на снегоходах делают объезд, чтобы контролировать ситуацию и присматривать за животным", - написала Радионова.

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. Ежегодно хищники выходят к людям в поисках пищи.