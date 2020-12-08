Кабельные сети связи в Приморье после ледяного дождя восстановят к 25 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Кабельные сети в Приморье, поврежденные циклоном с ледяным дождем, планируется полностью восстановить до 25 декабря, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Полностью завершить восстановительные работы на кабельных сетях, поврежденных в результате ледяного дождя в Приморье, планируется до 25 декабря. По информации заместителя председателя правительства - министра цифрового развития и связи Приморья Константина Волошина, из 600 базовых станций сотовых операторов, пострадавших во время стихии, 552 уже восстановлены", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, из-за циклона оказались уничтожены 60% линейно-кабельных сооружений связи во Владивостоке и Артеме. В краевой столице восстановлены примерно 80-85% из них, в Артеме эта цифра достигает 90%. В частности, во Владивостоке работы ведут 123 ремонтные бригады численностью 456 человек.