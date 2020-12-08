Горнолыжные курорты Северного Кавказа готовятся к повышенной загрузке в новом сезоне

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Горнолыжные курорты Северного Кавказа в сезоне 2020-2021 годов готовятся встречать туристов новыми трассами, в курортных поселках вводятся в эксплуатацию новые места размещения - спрос на горнолыжный отдых в России ожидается выше обычного. Как рассказали ТАСС представители управляющей компании "Курорты Северного Кавказа", курортной отрасли и отраслевых министерств в регионах СКФО, при повышенной загрузке на курортах особое внимание уделяется мерам безопасности, в том числе эпидемиологической - все помещения, а также кабинки канатных дорог регулярно обрабатываются дезрастворами, а туристов просят соблюдать строгий масочный режим.

Наверстать упущенное

В Карачаево-Черкесии, где находятся два популярных курорта - "Архыз" и "Домбай" - рассчитывают, что в дни новогодних каникул турпоток в регион вырастет на 20-25%. "В прошлом году в новогодние праздники наши курорты посетили около 120 тыс. человек, в этом году рассчитываем выйти на более 150 тыс. человек. К концу этого года турпоток на курортах Карачаево-Черкесии, по нашим ожиданиям, составит более 1,2 млн человек, это несколько ниже того, что мы планировали - в прошлом году нас посетили 1,5 млн человек, в этом году ждали 1,7 млн, но из-за того, что мы не работали весь второй квартал, результат оказался ниже. С началом зимнего сезона мы планируем немного наверстать упущенное", - рассказал ТАСС первый заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Артем Овчиников.

По его словам, уже сейчас найти свободные места на новогодние праздники в отелях и гостевых домах поселков Архыз и Домбай достаточно сложно. "Появляются новые средства размещения на обоих курортах, многие были введены в эксплуатацию как раз накануне зимнего сезона. Но уже сейчас на период с 1 по 10 января почти 100% мест размещения забронированы", - отметил собеседник агентства.

Заметно растет в этом году и спрос на горнолыжный отдых в Кабардино-Балкарии, сообщили в министерстве курортов и туризма республики. "Всего у нас около 100 отелей в Приэльбрусье, в них могут единовременно разместиться около 6 тыс. человек", - сказала представитель министерства, добавив, что в настоящее время большинство мест размещения уже забронированы на весь новогодний период. По ее словам, на рост интереса туристов влияет не только недоступность зарубежных курортов из-за пандемии, но и действие программы кешбэка на туры по России, позволяющей вернуть до 20% стоимости отдыха.

Раннее открытие и новые трассы

Горнолыжный сезон на Эльбрусе в этом году открылся на месяц раньше, чем год назад - 7 ноября. Первыми лыжников и сноубордистов встретили две трассы "Гара-Баши - Мир" и "Мир-Кругозор", остальные откроются, когда установится погода, всего на курорте будет доступно более 12 км горнолыжных трасс с перепадом высот около 1,5 км. По информации АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК, управляет курортом "Эльбрус"), уже в середине декабря на курорте появится новая трасса протяженностью 1,5 км "красной" категории сложности, она будет начинаться на станции канатной дороги "Гара-Баши", средняя ширина трассы составит 40 м, перепад высот - 400 м.

Раньше запланированного срока, 26 ноября, открыли сезон и на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, сейчас здесь работают трассы в верхней зоне катания, рассказал ТАСС глава курортного поселка Али Кочкаров.

"Мы ожидаем, что в этом году будет большой поток туристов, поэтому летом построили новую трассу - 25 м шириной, длиной 3,5 км. Это "зеленая" трасса для начинающих, она позволит разгрузить другие зоны катания. Общая протяженность трасс будет около 30 км, мы рассчитываем, что к середине декабря все они будут работать", - сказал Кочкаров.

В конце ноября открылся для горнолыжников еще один курорт Карачаево-Черкесии - Архыз. По данным управляющей компании КСК, пока здесь работают три трассы на южном склоне в туристической деревне "Романтик", остальные планируется открыть в течение декабря. "Суммарно это 25,5 км трасс всех категорий сложности, оснащенных системой искусственного оснежения", - добавили в компании. Кроме того, в новом сезоне на "Архызе" планируется запустить две новые канатные дороги: в поселке Лунная Поляна и на вершине северного склона.

Курорты на перспективу

Готовится к зимнему сезону и развивающийся горнолыжный курорт в Ингушетии Армхи. По словам директора курорта Магомеда Евлоева, туристам будут доступны две горнолыжные трассы - "красная" длиной 940 м и учебная длиной 400 м. "Все готово, канатная дорога прошла перевооружение, купили новые насосы для системы искусственного оснежения, сейчас ждем погоды - как только температура воздуха будет минус 4 хотя бы в течение недели, мы откроем сезон", - сказал Евлоев ТАСС.

По его словам, курорт в этом сезоне будет работать с полной загрузкой, даже с учетом увеличенной в этом году емкости мест размещения. "У нас и в прошлом году было занято 100% от одноместного "эконома" до президентского "люкса". Сейчас мы провели реконструкцию в гостинице "Чайка", в целом номерной фонд у нас увеличился на 21 номер. Теперь на курорте в горнолыжный сезон смогут проживать 350 человек, кроме того, многие приедут к нам на однодневные, разовые катания", - пояснил директор курорта.

Курорт Ведучи в Чеченской Республике в 2021 году ожидает новый этап развития. "Запущены конкурсные процедуры, в следующем году там начинается большое строительство. Сейчас курорт работает, в прошлом году там запустили всесезонную горнолыжную трассу, поэтому сезон там круглогодичный", - сказала ТАСС представитель пресс-службы КСК.

Главное - безопасность

Особое внимание в этом году на горнолыжных курортах будет уделяться мерам эпидемиологической безопасности и соблюдению требований Роспотребнадзора. Как ранее сообщал ТАСС генеральный директор управляющей компании "КСК" Хасан Тимижев, всем гостям курортов обязательно измеряют температуру, проверяют наличие масок - строгий масочный режим действует во всех помещениях, а также в кабинках канатных дорог. Сами кабинки, как и все места массового пребывания туристов, регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Аналогичные меры действуют на других курортах Северного Кавказа. Так, на Домбае, по словам главы курортного поселка, сотрудники канатной дороги бесплатно раздают маски всем, встающим в очередь на посадку.

"Все стоящие в очередях и находящиеся в вагончиках обязательно должны быть в средствах защиты. Кассы канатных дорог не обслуживают посетителей без маски. Каждые два часа проводится обработка вагончиков канатной дороги. Ограничены массовые мероприятия, и мы будем соблюдать эти требования, в том числе, в дни новогодних праздников, главное - безопасность", - сказал глава поселка Домбай Али Кочкаров.

По его словам, о безопасности туристов на горнолыжных склонах также позаботились заблаговременно. "В этом году очень хорошо подготовилась к сезону противолавинная служба - добавили три позиции и подняли дополнительные орудия принудительного спуска лавин. У нас нет лавиноопасных мест, которые угрожали бы лыжникам на трассе, но некоторые из наших гостей любят кататься вне трасс, игнорируя запрещающие знаки и предписания, и чтобы они не попали в опасные ситуации, мы дополнительно обрабатываем склон", - пояснил собеседник агентства.

На Эльбрусе безопасность отдыхающих обеспечивают работающие на курорте спасатели, а также Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ПСО) МЧС России. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, в начале сезона они провели совместные тренировки по поиску людей, попавших под лавину, а также по оказанию помощи пострадавшему на трассе.

"К сожалению, не все любители экстремального спорта соблюдают правила безопасного поведения в горах. Лавинная тренировка позволяет закрепить наработанные приемы и навыки по спасению людей, попавших под снежную лавину, которая особо актуальна в ходе зимнего туристического сезона в нашем регионе", - привели в пресс-службе слова начальника Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ Абдуллаха Гулиева.