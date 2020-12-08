В Петербурге с начала года спрос на оплату ЖКХ на дому через почтальонов вырос на 12%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Спрос на оплату услуг ЖКХ через почтальонов на дому в Петербурге и Ленинградской области вырос на 12% с начала года. Об этом сообщила пресс-служба макрорегиона "Северо-Запад" Почты России.

"В период сложной эпидемиологической обстановки петербуржцы и жители Ленинградской области все чаще совершают платежи за различные услуги не выходя из дома. Оплату принимают почтальоны, оснащенные мобильными почтово-кассовыми терминалами. С начала года почтальоны приняли почти 495 тыс. платежей, что на 12% больше аналогичного периода в прошлом году. На данный момент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работает 877 мобильных почтово-кассовых терминалов", - говорится в сообщении.

Чаще всего с помощью почтальонов жители региона оплачивают свои счета за коммунальные платежи, штрафы ГИБДД и интернет. На втором месте оплата за детские сады, услуги телефонии и оформление подписки на глянцевые журналы и местную печатную прессу.

Почтово-кассовый терминал представляет собой смартфон с онлайн кассой и приложениями, с помощью которых почтальоны могут на дому принимать у граждан платежи за услуги ЖКХ и связи, штрафы ГИБДД, оформлять страховку и подписку на печатные СМИ, принимать платежи по кредитам и др. Прием платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек, все платежи производятся за наличный расчет.