Шериф на "УАЗе Патриоте". Народный участковый России о строгости и секрете счастья

Участковый уполномоченный полиции из поселка Листвяги в пригороде Новокузнецка Александр Тупиков стал победителем X Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый". Кузбасский полицейский рассказал, как благодаря профессии он обрел семейное счастье и неожиданно стал знаменитым

Поздравляют даже правонарушители Свой участок полицейский Александр Тупиков теперь объезжает на новом автомобиле — большой и проходимый "УАЗ Патриот" он получил в подарок от МВД за победу во всероссийском конкурсе. В ведении участкового — пригородный поселок Листвяги в 15 км от центра Новокузнецка. В округе, где живут около 6 тыс. человек, в основном частные дома и всего несколько многоэтажек, летом приезжают дачники, тогда людей еще больше. Мелкие кражи, семейные драмы, соседские конфликты — словом, без участкового в поселке никак. "Место отдаленное у нас, до города далеко. Живут в основном все свои, все друг друга знают. Но случается разное — от семейных скандалов до тяжких преступлений. Работы хватает всегда", — делится полицейский. Участковый здесь знаком почти каждому. И если раньше жители на каждом шагу здоровались, то теперь еще и поздравляют.

О том, что местный полицейский стал лучшим в стране, знают даже правонарушители. "Составлял недавно материалы за шум в ночное время. Нарушитель расписывается в протоколе, а сам поздравляет, — с улыбкой вспоминает Александр. — В другую квартиру прихожу, там хозяйка мне с порога: "Поздравляю вас, Александр Валерьевич!" А уж сколько раз нарушители говорили: "Я вас по телевизору видел!" Это, конечно, приятно. Люди радуются за меня, считают справедливым, даже несмотря на принципиальность и строгость". Главным критерием на всех этапах конкурса — муниципальном, региональном и местном — были не протокольные отчеты о результатах работы, а народные голоса, которые отдавали участковым люди. За новокузнечанина Александра Тупикова голосовали жители, коллеги и те, кто знают его и как человека, и как полицейского. И многие отмечают именно его человечность, которая отличает его в работе, с каким бы вопросом ни пришлось столкнуться.

Описание Во время оглашения результатов голосования © Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

"Я пришел как-то проверять владельца оружия — дома никого нет, двери открыты. Оказалось, он застрял в поле, бензин кончился. Я поехал выручать. Можно было сказать — ладно, в другой день приду с проверкой. Но я всегда стараюсь помочь, особенно когда человек нуждается в этом, даже когда форму снимаю — и в выходной день, и в нерабочее время", — объясняет Александр. "Участковый на своем участке — шериф, принимает все решения. С ним люди готовы работать, делиться своими проблемами. Александр Валерьевич принципиальный, ответственно относится ко всем сигналам, не зря его выбрали и коллеги, и жители. Мы все голосовали за него, постоянно голосование отслеживали, по несколько раз в день. Мы выезжали в Листвяги, с гражданами беседовали, они о нем отзываются только положительно, знают его хорошо, уверены, что он примет грамотное законное решение", — говорит руководитель Тупикова Денис Ведягин — начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Кемеровской области. Семейные ценности В Листвяги участковым Тупиков перевелся три года назад. До этого работал в Прокопьевске, от Новокузнецка это около 40 км. Хотя сам Александр новокузнечанин, в другой город попросился на работу специально: хотелось самостоятельно заработать авторитет в профессии, не оглядываясь на высокопоставленного дядю, который занимал руководящую должность в городском отделе полиции. В Новокузнецк Тупиков все же вернулся, но позже, по семейным обстоятельствам. "На стажировке был в Барнауле в юридическом институте, там познакомился с будущей женой, она следователь, из Новокузнецка. Учеба кончилась, она — в Новокузнецк, а я — в Прокопьевск. Поначалу ездил между двумя городами на автобусе, задержался на работе — опоздал, — вспоминает мужчина. — Так целый год продолжалось. Потом понял, что для семейной жизни это не дело. И написал рапорт на перевод". Сегодня у супругов Тупиковых растут сын Тихон и дочь София, оба ходят в детский сад прямо напротив полицейского отделения и в каждом проходящем мимо сотруднике в форме пытаются угадать родителей. Для детей папа-полицейский, конечно, пример для подражания, хотя то, что он теперь народный герой, малыши, конечно, не осознают.

Один из главных секретов счастливой семейной жизни, считает Александр, умение разговаривать друг с другом и сохранять уважение. Это он пытается донести и до всех тех, чьи семейные конфликты видит по долгу службы. "Очень часто ситуации, с которыми люди обращаются к участковым, не связаны с каким-либо преступлением или правонарушением, причиной становятся межличностные конфликты. В таких ситуациях нужно просто поговорить, разъяснить, кто в чем не прав, кто кого провоцирует", — говорит участковый. Почти каждому участковому в стране приходится сталкиваться с семейными ссорами, применением физической силы, часто на пьяную голову. Иногда конфликты заходят так далеко, что заканчиваются трагически. Но если вмешаться вовремя, то беду можно предотвратить. "Тут важно не оставлять семью без внимания. У меня на участке есть семейная пара, у них конфликты сезонные — с конца осени до начала весны. Стало быть, весь сезон я в их доме постоянный посетитель, даже если ничего не произошло. Разговариваю, спрашиваю у обоих, как настроение, чем заняты. Они понимают, что контроль не ослабнет, лишний раз подумают перед ссорой. А весной оба устраиваются на работу — тут уж обоим не до скандалов — некогда!" Иногда профилактику удается провести настолько удачно, что результат превосходит все ожидания. "Поступил однажды сигнал от семьи, где скандалы между супругами — дело обычное. "Я, — говорит глава семейства, — натворил тут дел, приезжай сам и смотри". Приехал: все живы, а он пьян. Можно бы протокол за ложный вызов ему вручить и отбыть, но я всегда разговариваю с нарушителями, обсуждаю, объясняю последствия. Может, на него мои слова повлияли. Пить он бросил уже как два года, мы с ним периодически встречаемся, обсуждаем это. Для профилактики!" Вооружен и без оружия Каждый месяц участковый раскрывает больше десятка преступлений, помогает вернуть украденные вещи и ценности, восстановить справедливость. Выслушивает, поддерживает, защищает, часто получая за это благодарность в ответ. Но иногда бывает и по-другому. За шесть лет службы табельное оружие ему применять не приходилось, всегда удавалось усмирять буйных без применения силы. "Слово — мое оружие", — улыбается Александр. Для каждого нарушителя у Тупикова свои аргументы, он признается, что действовать надо быстро, по ситуации. С кем-то быть построже, с другими, наоборот, завести доверительную беседу. "Вызывают, например, из-за ночного шума. Не идет нарушитель на контакт, объяснения не дает, а с ним рядом ребенок лет семи. Я ему напоминаю, что он отец и что его авторитет в глазах дочери упадет, если мне придется применить силу. И он меняется на глазах", — приводит пример участковый.