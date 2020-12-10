Чукотский автономный округ отмечает 90 лет со дня образования

ТАСС, 10 декабря. Праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Чукотского АО, проходят на полуострове. Жителей округа ждут концерты, презентации, выставки, большинство из которых пройдут в дистанционном формате, рассказали ТАСС в пресс-службе окружного правительства.

"К празднику подготовились в каждом населенном пункте Чукотки. Совместно с музеями созданы культурно-образовательные проекты, подготовлены презентации "90 достопримечательностей Чукотки". Отдельное внимание уделено образовательным программам: в детских садах и школах проходят игровые занятия, спортивные соревнования, тематические беседы, открытые уроки, классные часы, выставки и викторины", - уточнил собеседник агентства.

Праздничные концерты будут организованы в дистанционном формате, а в 20:00 по местному времени (11:00 мск) жители Анадыря смогут посмотреть праздничный салют.

10 декабря 1930 года было принято постановление "Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера". Согласно этому документу был создан Чукотский автономный округ. В настоящий момент в округе проживает около 50 тыс. человек, вся территория региона относится к району Крайнего Севера.