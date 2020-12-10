В Сибири и на Дальнем Востоке выявили больше всего незаконных вырубок лесов в 2020 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. По данным космического мониторинга, больше всего незаконных рубок лесов в 2020 году было в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (СФО и ДФО). Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Рослесинфорга.

"Наибольшие площади незаконных рубок приходятся на регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Самая большая по площади незаконная рубка в стране зафиксирована из космоса специалистами Прибайкальского филиала Рослесинфорга в Иркутской области. Это выявленная в июне 2020 года рубка на площади более 117 гектаров на территории Тайшетского лесничества Иркутской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года Рослесинфорг выявил 4 658 участков с признаками нарушений лесного законодательства. Однако в этом году отмечается положительная динамика.

"Можно отметить снижение показателей незаконной рубки, выявленной в результате мониторинга по сравнению с показателями 2019 года. В 2019 году на 1 млн гектаров космомониторинга приходилось порядка 6,6 кубометра незаконно заготовленной древесины. В 2020 году данный показатель снизился до 5,8 кубометра древесины на 1 млн гектаров мониторинга", - поясняет пресс-служба.