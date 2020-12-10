На Северном Кавказе создадут первый в стране окружной координационный центр ЦУР

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Первый в России окружной координационный центр Центров управления регионом (ЦУР) будет создан в Северо-Кавказском федеральном округе. К его работе привлекут студентов крупнейшего в округе вуза, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в СКФО.

В четверг в Пятигорске под председательством полномочного представителя президента в СКФО Юрия Чайки состоялось очередное заседание совета при полпреде. Рассмотрены вопросы, касающиеся снижения уровня безработицы и содействия занятости населения в округе, а также исполнения указа президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и реализации национальных проектов в текущем году.

"Для обеспечения более эффективной деятельности новых структур АНО "Диалог Регионы" и Северо-Кавказским федеральным университетом принято решение о создании на Северном Кавказе первого в стране окружного координационного центра ЦУР. Соответствующее соглашение было подписано в рамках заседания Совета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание центра поможет наладить эффективный диалог жителей округа и органов власти. "Обращаю ваше внимание на то, что Центры управления регионов создаются, в первую очередь, для обеспечения эффективного диалога граждан и органов власти. Люди должны почувствовать реальный эффект от нашей с вами работы - помощь, защиту, реальную заботу. Уверен, в этом заинтересованы все без исключения", - приводятся в сообщении слова Чайки.

В свою очередь руководитель АНО "Диалог Регионы" Алексей Гореславский считает, что проект поможет молодежи практиковаться в информационных и социальных науках. "Эта инициатива поможет привлечь большое количество молодых людей, добавит им возможностей "прокачаться" в информационных и социальных науках, а главное - в их практическом применении", - сказал Гореславский.

ЦУР - единый пункт мониторинга. В него поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Кроме того, здесь формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионах, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию.