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Фонд развития Дальнего Востока начнет рекламную кампанию возможностей СМП

Многие компании не знают о преимуществах СМП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Большинство потенциальных грузоотправителей по Северному морскому пути (СМП) не знает о его перспективах и возможностях. Необходимо проводить информационную работу в этой части, считает вице-президент Фонда развития Дальнего Востока Магомед Гехаев.

"Мы пообщались с более чем 150 потенциальными грузоотправителями по СМП, мы для себя отметили, что сегодня в большинстве случаев компании не знают о преимуществах СМП, не обладают информацией о потенциале, который может он принести бизнесу, и у них нет информации о перспективах развития СМП. <…> Мы считаем, что необходимо начинать <…> работу информационного характера с потенциальными грузоотправителями, потому что очень много компаний, которые могли бы провозить транзитные грузы, не знают, как это осуществить, и какое преимущество и пользу им это принесет", - сказал он, выступая в четверг на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Десятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает Информационное агентство России ТАСС.

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