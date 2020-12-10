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ФСИН будет привлекать осужденных к очистке территории в Арктике от загрязнения

Соответствующие договоренности уже достигнуты с властями Красноярского края

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России займется привлечением осужденных к принудительным работам по очистке Арктики от загрязнения. В частности, соответствующие договоренности достигнуты с властями Красноярского края, сообщила в четверг начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова.

"Территориальными органами ФСИН, относящимися к Арктической зоне, во взаимодействии с властями субъектов прорабатывается вопрос привлечения осужденных к принудительным работам для очистки Арктической зоны от загрязнения, в том числе с возможностью располагаться в мобильных модульных конструкциях для проживания осужденных", - сказала Коробкова, выступая на X международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". Она отметила, что такая договоренность уже достигнута с руководством Красноярского края: администрация Норильска предоставила здание для создания исправительного центра с возможностью размещения 56 человек. В ноябре этого года он введен в эксплуатацию. Кроме того, в Архангельской области сейчас рассматриваются возможности по размещению такого центра.

Принудительные работы как вид наказания для заключенных применяются в РФ с 2017 года. Целью принудительных работ является исправление и социализация осужденных через обязательное привлечение к труду. Осужденные живут в общежитиях и привлекаются к работам в организациях в основном на работах, не требующих специальной квалификаций. Они получают зарплату на уровне не ниже МРОТ.

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

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