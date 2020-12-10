Арктический Дед Мороз Ямал Ири начнет путешествие по региону

ТАСС, 10 декабря. Арктический Дед Мороз Ямал Ири 12 декабря отправится в путешествие по Ямало-Ненецкому автономному округу, в ходе которого проведет встречи с детьми и вручит им подарки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента молодежной политики и туризма правительства ЯНАО.

"12 декабря арктический волшебник Ямал Ири отправится в большое путешествие по региону. Он посетит десять городов и поселений Ямала. Ямальский Дед Мороз проверит, как идет подготовка к Новому году: как украшены праздничные площади, наряжены елки, а также настроение детворы", - сказали в департаменте.

Во время поездки он встретится с победителями конкурса "Ямал Ири дарит", который он объявил в свой День рождения, 28 ноября. По условиям ребятам нужно было записать видеооткрытку - небольшое поздравление с днем рождения и наступающим Новым годом. В честь 90-летия региона дедушка выбрал 90 самых оригинальных видеороликов, авторов которых он пригласит на встречи.

"Если говорить о безопасности в пандемию, то встречи пройдут на улице рядом с празднично украшенной елкой, там Ямал Ири и вручит мальчишкам и девчонкам их подарки. Все ребята будут в масках, перчатках или варежках. <...> Массовых мероприятий не будет", - пояснили в департаменте.

В ходе поездки в регионе состоится уже ставший традиционным праздник "Арктическая сказка с Ямал Ири". В этом году он пройдет в крупнейшем городе округа Новом Уренгое. Там организуют конкурсы и игры для детей, их также прокатят на упряжке с оленями. Мероприятие пройдет с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции.

Ямал Ири одет в национальную северную одежду - малицу и кисы, подпоясан традиционным национальным поясом охотника, который украшен изделиями из кости мамонта. Путешествует он на упряжке северных оленей по просторам Ямала, развозит подарки детям в отдаленные поселки и стойбища. Его образ был создан на основе детских рисунков в соответствии с традициями национальной культуры народов Севера. Живет он в резиденции - в чуме в поселке Горнокнязевск.