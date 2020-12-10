Бюджет Мурманской области на 2021 год приняли в первом чтении

МУРМАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы приняли четверг в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с дефицитом бюджета на 2021 год в 4 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета облдумы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин.

"Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в 2021 году запланирован в сумме 82,4 млрд рублей, общий объем расходов областного бюджета - 86,4 млрд рублей. Дефицит составляет 4 млрд, но это меньше 5%. Законопроект принят в первом чтении, второе назначено на 22 декабря, крайний срок принятия документа - 25 декабря", - сказал Пищулин.

Он отметил, что бюджет, как и в прошлые годы, сохранит социальную направленность, наибольший объем расходов предусмотрен на образование, социальную политику, здравоохранение, развитие транспортной системы, современной городской среды. На реализацию программы "Социальная поддержка" заложено 17,3 млрд рублей, более 14 млрд рублей - на программу "Здравоохранение", по программе "Образование и наука" предусмотрено выделить более 20 млрд рублей. В целом бюджет сформирован на основе 17 государственных программ.

"Конечно, сложностей много и в первую очередь - непрогнозируемая ситуация следующего года, прогнозы строятся, но как на самом деле будет развиваться ситуация, никто не знает. Поэтому подходы должны быть достаточно осторожными для того, чтобы гарантированно обеспечить финансирование всех социальных обязательств, а все остальное - по мере того, как мы будем видеть динамику поступления доходов", - пояснил глава комитета.

В облдуме уточнили, что законопроектом предусмотрена индексация расходов на оплату коммунальных услуг (за исключением выплат населению), мер соцподдержки отдельных категорий граждан, расходов на обеспечение бесплатным питанием в учреждениях здравоохранения, образования (в том числе в сфере культуры) и социального обслуживания. Планируются средства на компенсацию выпадающих доходов местным бюджетам в связи с поддержкой малого и среднего бизнеса. Обсуждались также вопросы финансовой поддержки сельскохозяйственных предприятий, некоммерческих организаций, учреждений здравоохранения.

В декабре 2019 года облдума приняла закон об областном бюджете на 2020 год с общим объем доходов 73,9 млрд рублей, расходов - 76,9 млрд рублей и с дефицитом 3 млрд рублей.