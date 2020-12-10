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В Якутии предложили создать генетический банк данных народов Арктики

Благодаря этому ученые смогут исследовать специфические наследственные заболевания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии предложили федеральному центру создать генетический банк данных народов Арктики для изучения и диагностики специфических наследственных заболеваний, сообщил ТАСС в четверг министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин.

"Мы направили предложение ряду федеральных ведомств. Не секрет, что условия жизни на севере и в Арктике более тяжелые, это накладывает специфический отпечаток. Это требует особых подходов к диагностике, лечению, изучению наследственных заболеваний, которые присущи какому-то определенному региону. Мы хотим собрать данные по всем народам Арктики - очень важно изучить и составить некий генетический банк", - сказал Кириллин на X международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Он отметил, что подобные исследования уже проводят ученые Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, а также группа исследователей в Магадане.

"Я думаю, что если проект будет запущен, то мы найдем патнеров среди научных организаций", - отметил Кириллин.

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

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