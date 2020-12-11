Научный центр и центр компетенций появятся на базе ДВФУ

ТАСС, 11 декабря. Строительство научного центра и центра развития компетенций региональных компаний запланировано при возведении второй очереди Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщил в пятницу во время встречи с представителями СМИ полпред президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Вторая очередь связана с развитием кампуса, и параллельно мы считаем важным развивать научную базу университета. Здесь планируется создание научного центра и центра компетенций. <…> Все компании отчитываются, что они этой работой занимаются и ведутся проектные работы", - сказал Трутнев.

Строительство кампуса на острове Русском началось весной 2009 года и завершилось летом 2012 года. Кампус ДВФУ - это 5 500 жилых комнат, 380 учебных аудиторий, конференц-залы на 900 и 750 человек, набережная длиной 1 200 метров, парковая и спортивная зоны. В 2023-2027 годах планируется строительство второй очереди инфраструктуры ДВФУ, а именно строительство второй очереди университета, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.