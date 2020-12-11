Строительство центра водных видов спорта в Крыму завершат в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Строительство Центра олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта завершат в Симферополе до конца 2021 года, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

"Данные работы проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы, на них было выделено 1 млрд 32 млн рублей из федерального бюджета. В связи с техническими нюансами, в частности, работами по укреплению фундамента, требованиями по усилению конструкции и так далее срок ввода в эксплуатацию был перенесен на 31 декабря 2021 года", - написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что "подрядчик обязуется закончить работу раньше назначенного срока".

Федеральная целевая программа (ФЦП) развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры, она будет действовать до 2024 года. Согласно проекту федерального бюджета, ассигнования на ФЦП в 2021 году составят 76,12 млрд рублей, в 2022 году - 82,26 млрд рублей, в 2023-м - около 150,1 млрд рублей. На 2024 год финансирование планируется в размере почти 150 млрд рублей.