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Профильный комитет Думы рассмотрит проект программы развития Арктической зоны

Заседание состоится 16 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока на ближайшем заседании 16 декабря рассмотрит проект постановления об утверждении госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны РФ на 2021-2024 годы, который накануне поступил на рассмотрение в Госдуму. Об этом в пятницу сообщил председатель комитета Николай Харитонов.

"Поступил буквально вчера на рассмотрение Государственной думы проект постановления об утверждении госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" на 2021-2024 годы. Комитет на ближайшем заседании в формате видеоконференции 16 декабря текущего года рассмотрит эту программу с участием всех заинтересованных органов власти", - сказал Харитонов на X международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

В сентябре Минвостокразвития опубликовало проект новой госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны РФ на 2021-2024 годы с бюджетным финансированием свыше 22,6 млрд руб. Предполагается, что мероприятия программы привлекут в макрорегион 490 млрд руб. внебюджетных инвестиций до 2025 года. Ожидаемое число резидентов Арктической зоны в ходе реализации госпрограммы должно составить 250, а количество созданных рабочих мест - 28,5 тыс.

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

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