Проекты арктического НОЦ в Архангельске привлекут 127 млрд руб. инвестиций за четыре года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Проекты Арктического научно-образовательного центра (НОЦ), созданного в Архангельской и Мурманской областях и Ненецком автономном округе (НАО) до 2024 года привлекут инвестиции в объеме около 127 млрд рублей. Об этом сообщил в своем выступлении в пятницу на форуме "Арктика: настоящее и будущее", который проходит в Санкт-Петербурге, представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

"Мы посчитали, что до 2024 года планируется привлечь на реализацию проектов 127 млрд рублей, из них почти 110 млрд - это внебюджетное финансирование. В целом объем инвестиций по этим ключевым проектам составит почти 200 млрд рублей", - сказал Левит в своем выступлении.

Как отметил представитель губернатора, в рамках НОЦ в настоящее время предполагается реализация 46 проектов. Крупнейшие из них: разработка Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле, разработка ряда месторождений в Мурманской области, развитие аквакультуры, строительство новых судов для Арктики, производство новых материалов, синтез монокристаллов на базе алмазов, переработка водорослей.

Распоряжение правительства РФ о создании Арктического НОЦ вышло 3 декабря. В проекте участвуют 12 вузов и семь научных организаций.

В России в рамках проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации", входящего в нацпроект "Наука", планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня (на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики). Один из них должен располагаться в арктическом регионе.

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.