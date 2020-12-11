Более 30 единиц новой спецтехники для вывоза ТКО направят в Арктическую зону Якутии

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Обновление специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) пройдет в течение 2020-2022 года, в арктические районы Якутии в этом году направят более 30 единиц. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального министерства ЖКХ и энергетики.

"В рамках реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и обеспечения качества предоставляемой коммунальной услуги правительством Республики Саха (Якутия) выделено финансирование на 2020-2022 гг. в размере 323 млн рублей на приобретение специализированной техники по договорам лизинга со сроком оплаты в течение трех лет. Большая часть техники предназначена для арктических районов республики, часть - в городе Якутске. Здесь мусоровозы, самосвалы, погрузчики. В целом, обновление коммунальной техники должно быть на постоянной основе, не только в Арктической зоне, но и в Центральных районах республики, где это необходимо", - сообщили в пресс-службе.

Господдержка предоставлена регоператорам в виде субсидии на конкурсной основе. Получатель субсидии в 2020 году - ГУП "ЖКХ РС (Я)". Отмечается, что парк спецтехники предприятия, задействованный в вывозе ТКО, "имеет достаточно высокий износ и требует обновления".

"В рамках заключенных контрактов предприятием приобретена 51 единица специализированной техники для вывоза ТКО для нужд Арктической и Центральной зоны республики. Из них 33 единицы будут направлены в такие районы, как Оленекский, Момский, Анабарский, Аллаиховский, Булунский, и 18 единиц техники предназначены для города Якутска", - сообщили в министерстве.

Спецтехнику закупят по республиканской программе "Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 гг.". Прибытие всей спецтехники ожидается в конце декабря 2020 года - середине января 2021 года.

По данным министерства, в регионе в вывозе ТКО задействовано 115 единиц техники, из них 73 - находятся в собственности, 42 - в аренде.