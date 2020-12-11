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В Волгоградской области открылась ферма по выведению пятнистых оленей

Всего на объекте планируют разместить 880 особей

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Ферма по разведению пятнистых оленей открыта в охотхозяйстве на севере Волгоградской области. Пока в ней живут 20 полугодовалых животных, планируется, что здесь разместится почти 900 оленей, сообщила в пятницу ТАСС главный специалист комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии (облкомприроды) Елена Масленникова.

"На территории одного из охотхозяйств Жирновского района впервые построена ферма по разведению пятнистых оленей. В отличие от благородных оленей, в Волгоградской области пятнистые олени в дикой природе не встречаются. Пока на ферме живут около 20 полугодовалых олененка, в ближайшую неделю планируется завезти еще 40 животных. Первых оленей с волгоградской пропиской планируется выпустить в дикую природу уже через полгода", - сказала Масленникова.

Она уточнила, что молодняк завезен в волгоградский регион с подобных ферм в Ростовской, Самарской и Свердловской области, все животные прошли ветеринарный контроль.

"В будущем планируется разместить здесь 880 особей, на такое количество оленей рассчитаны мощности фермы. Предварительно, это будут 500 самок, 100 самцов и 280 - молодняк", - отметила главный специалист облкомприроды. По ее словам, на ферме обустроен вольер площадью 400 га, созданы подкормочные площадки, поилки, навесы для укрытия животных от непогоды. В рацион пятнистых оленят включены концентрированные корма, а также смеси овса и кукурузы.

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