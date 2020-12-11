В Ненецком АО определили участки для аквакультуры

ТАСС, 11 декабря. Водоемы для развития аквакультуры впервые определили в Ненецком автономном округе (НАО), говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В регионе впервые появятся участки для развития аквакультуры. Сегодня в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО определили границы первых двух рыбоводных участков. В профильном ведомстве прошло заседание комиссии, на котором были утверждены границы рыбоводных участков на озерах Молодежное и Харитоново", - говорится в сообщении.

В ноябре специалисты Северного отдела Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии провели исследования возможности рыбохозяйственного использования озер Молодежное, Харитоново и Матервисочное. На работы было выделено 541,1 тыс. рублей из федерального бюджета. Средства выделены из федерального бюджета. Пригодными к разведению рыбы были признаны два озера вблизи Нарьян-Мара - Молодежное и Харитоново.

В Харитоново определен участок площадью 0,5 гектара с самыми большими глубинами. На участке хорошие водообмен и кормовая база. Пользователь сможет выращивать форель и сиговые породы рыб. Озеро Молодежное специалисты предлагают использовать для пастбищного рыбоводства. Оно подразумевает выпуск мальков и подращенных личинок, которые будут откармливаться для дальнейшего изъятия в товарном виде. Площадь участка составляет 12 гектаров, то есть использоваться будет все озеро.

У участков хорошая транспортная доступность. Они находятся недалеко от Нарьян-Мара, и до них можно добраться в любое время года. Североморское территориальное управление Росрыболовства выставит участки на торги.