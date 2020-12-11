Эксперт считает, что развитие малой авиации повысит интерес к арктическому туризму

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Развитие малой авиации и субсидирование перелетов позволит повысить интерес к туристко-рекреационному кластеру "Арктический" в Таймырском районе Красноярского края. Об этом в пятницу на Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" сообщил директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

"Говоря о логистике внутри Таймыра, внутри туркластера, то здесь все достаточно сложно. У нас одна дорога - между Норильском и Дудинкой, вся остальная площадь (около 900 тыс. кв. км), а это почти три Италии, не имеет никакого дорожного сообщения. Основные методы передвижения - летом водный транспорт и вертолет. Стоимость вертолета 270 тыс. рублей в час, мы понимаем, что для туристов это дорого. Мы плавно переходим к развитию малой авиации <…> Не нужно изобретать велосипед, на Таймыре работала и прекрасно справлялась малая региональная авиация, здесь достаточно взлетно-посадочных полос, сейчас недействующих", - сказал Миронов.

Он добавил, что в планах у агентства совместно с учеными из Санкт-Петербурга провести исследование по дальнейшему развитию малой авиации на севере и обратится в министерство Дальнего Востока и Арктики, Ростуризм с предложениями развитию данного направления.

Также Миронов отметил, что Норильск, вместе с Якутией и Чукоткой, входит в тройку Арктических территорий с самой высокой стоимостью авиабилетов, и субсидирование пассажирских перевозок позволило бы снизить цены и повысить туристическую привлекательность этих мест. Кроме того, по мнению директора, придание международного статуса аэропорту Норильска, имеющего после недавней реконструкции самую современную инфраструктуру, позволит сократить логистическое плечо и стоимость туров для иностранных туристов.

Пандемия не помеха

Вместе с тем Миронов заметил, что туристкий кластер "Арктический", который сейчас создается на севере региона, займет одну из лидирующих позиций. Так, по его словам, плато Путорана, которое признано объектом наследия ЮНЕСКО, вызывает повышенный интерес со стороны иностранных туристов. "Мир плато Путорана - это край тысячи озер и уникальных водопадов. Среди которых самый высокий водопад России - Кандинский и самый мощный водопад - Большой Курейский", - напомнил он.

Кластер "Арктический", по замыслу идеологов, включает в себя территории Норильска, Дудинки и плато Путорана. Норильск станет центром культурно-познавательного и промышленного туризма, Дудинка - событийного и этнографического, плато Путорана - экстремального и экологического.

В агентстве отмечают, что даже в пандемию коронавирусной инфекции и существенных ограничений на передвижения по миру, внутренний турпоток в заполярье в 2020 году заметно вырос. "Пандемия - это кризис для всей туристической отрасли. Но, несмотря на неполный турсезон, на территории кластера выросло число внутренних туристов (приезжают жители Таймыра и других регионов России). В любом случае, работа по созданию мастер-плана не прекращалась, инфраструктурные и прочие проекты будут реализованы, а значит, в дальнейшем турпоток на территории кластера будет расти", - рассказала ТАСС заместитель директора по развитию туризма Агентства развития Норильска Анастасия Король.

По ее словам, на полуостров Таймыр приехало в 2019 году 4,8 тыс. туристов, которые купили долгосрочные путевки. В этом году, несмотря на все сложности, уже посетило более 5 тыс. туристов. Также она добавила, что север региона - Норильск и Таймыр - ежегодно посещают еще около 20 тыс. человек, приезжающих с деловыми целями.

Инфраструктурное развитие

Арктический туризм - это нишевая и дорогая сфера отдыха, считает исполнительный директор Сибирской ассоциации гостеприимства Ирина Максимова. "Сложные климатические условия, организация доставки людей, питание, все это очень дорогой процесс, - и дешевым, массовым он не станет никогда", - сказала она. Однако, по ее мнению, интерес к арктическому туризму только растет. "Интерес очень большой, и если создавать инфраструктуру, условия размещения, то он будет развиваться", - подчеркнула Максимова.

Как рассказала ТАСС Король, среди крупных проектов кластера - строительство трех гостиниц в Норильске и модернизация одной в Дудинке, а также стандартизация и классификация туристических услуг. Кроме того, сейчас идет разработка проектно-сметной документации для развития лыжной базы Оль-Гуль под Норильском. Предполагается расширение ее прибрежной зоны, в перспективе лыжная база станет спортивно-туристским центром.

Компания "Норникель" в ноябре объявила о планах создания арктического курорта на плато Путорана. "Мы будем строить курорт Плато Путорана, который будет расположен рядом с озером Мелкое. Это уникальный парк, в котором компактно, на доступном расстоянии будут собраны нетронутые природные богатства Заполярья. Объем частных инвестиций - порядка 15 млрд рублей", - рассказал на форуме "Дни Арктики и Антарктики" вице-президент компании Андрей Грачев.

Помимо традиционной инфраструктуры, идет и развитие цифровой, без которой сложно представить современный проект. "Завершается разработка цифровой инновационной платформы Arctic Zone. Пользователи сайта или мобильного приложения смогут получить актуальную информацию о туристических объектах и готовых турах туристко-рекреационого кластера "Арктический", при желании - сконструируют собственный маршрут с аккредитованными гидами и экскурсоводами. Важно, что платформа будет доступна на трех языка - русском, английском и китайском", - рассказала ТАСС Анастасия Король.

Специалисты заняты расширением карты маршрутов и поиском новых мест, которые смогут стать точками притяжения для туристов. Так, уже совместно с представителями местной власти, специалисты "Заповедников Таймыра" и российского Фонда дикой природы (WWF) изучили хатангское направление - в сторону моря Лаптевых и бухты Прончищевой. Экспедиция исследовала побережье Хатангского залива, который в настоящий момент является территорией стихийного туризма. Среди задач, стоявших перед участниками экспедиции, - исследование флоры и фауны территории, рельефа дна моря Лаптевых, Хатангского залива и озера Кунгасовах, сверка координат лежбищ моржей и миграции стад овцебыков. Также исследователи провели поиски следов Великой Северной экспедиции XVIII века. В 1740 году судно "Якутск" под командованием Харитона Лаптева вошла в Хатангский залив.

Планируется, что в 2021 году состоится экспедиция в поселок Диксон, один из самых северных населенных пунктов России, и в самую северную материковую часть Евразии - мыс Челюскина.