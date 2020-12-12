Эксперт: принятие закона об этноэкспертизе унифицирует взаимодействие бизнеса и КМНС

ТАСС, 12 декабря. Принятие федерального закона об этнологической экспертизе позволит унифицировать и сделать более прозрачным процесс социального диалога бизнеса и коренных малочисленных народов Севера в условиях промышленного освоения. Такое мнение выразила ТАСС на полях форума "Арктика: настоящее и будущее" председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики парламента Якутии Елена Голомарева.

"Субъекты Российской Федерации, в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), осуществляющие реализацию проектов промышленного освоения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, вынуждены принимать региональные правовые акты об этнологической экспертизе, восполняя тем самым пробелы федерального законодательства. Необходимо принять на федеральном уровне закон об этнологической экспертизе, предусмотрев прямую обязанность на проведение этнологической экспертизы и установление ответственности за несоблюдение требований федерального законодательства", - сказала Голомарева.

Вместе с тем, по словам Голомаревой, необходимо включить в федеральный закон "О недрах" условие обязательного прохождения этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, которое и определит размер компенсации. "Данное решение урегулирует взаимоотношения недропользователя и малочисленных народов, а также сделает прозрачными условия исполнения лицензионных соглашений для недропользователя", - считает депутат.

О региональной этнологической экспертизе

В 2010 году парламентом Якутии был принят закон об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). В 2011 году был утвержден порядок организации и проведения экспертизы.

Как отметила Голомарева, за последние 10 лет получателями компенсационных выплат являются 77 субъектов, в том числе общины, иные организации и кооперативы, занимающиеся традиционной хозяйственной деятельностью малочисленных народов.

"По рекомендациям экспертной комиссии по этнологической экспертизе хозяйствующие субъекты заключают многосторонние соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с органами государственной власти и органами местного самоуправления нашей республики, общественными организациями коренных малочисленных народов Севера Якутии по поддержке заранее согласованных инициатив, обеспечивающих устойчивое развитие, сохранение культуры и традиционного природопользования народов Севера в период реализации того или иного проекта", - рассказала собеседница агентства.

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума является агентство ТАСС.