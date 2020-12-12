Капремонт участка набережной Грибоедова в Петербурге планируют завершить в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова в центре Петербурга планируется завершить в октябре 2021 года. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"Год назад был заключен государственный контракт на капитальный ремонт набережной от дома 131 до Могилевского моста. До конца этого года планируется полностью выполнить устройство свайного основания, на 90% - сооружение ростверка и стенки, на 75% - гранитную облицовку. Ремонт должен быть завершен не позднее 15 октября 2021 года", - говорится сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, после реставрации исторические элементы, в частности, гранитные плиты, которым около 200 лет вернут на свои места. Для этого они пронумерованы.

Канал Грибоедова берет начало от реки Мойки у Марсова поля и впадает в реку Фонтанку. Его длина - 5 км, глубина - до 3,5 м. Он был обустроен при Екатерине II и назывался Екатерининским, в 1923 году был переименован в честь русского драматурга и дипломата Александра Грибоедова.