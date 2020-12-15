Проверку данных о находке парохода "Вайгач" в Арктике планируется провести в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Водолазный осмотр судна, найденного в Карском море комплексной экспедицией Северного флота и Русского географического общества (РГО), планируется провести в 2021 году. Это может быть пароход "Вайгач", который затонул в XX веке, сообщил участник экспедиции, замдиректора Арктического музейно-выставочного центра (Петербург) Павел Филин на заседании Полярной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения РГО в формате онлайн.

Экспедиция Северного флота и РГО в районе полуострова Таймыр в ходе подводных исследований определила местоположение нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Одно из них может быть ледокольным пароходом "Вайгач".

"По косвенным признакам кажется, что это он и есть. Для стопроцентного подтверждения требуется водолазный осмотр, очень надеюсь, что в следующем году такой будет произведен, - сказал Филин. - Мы будем знать, что в этом месте находится "Вайгач", может быть удастся что-то с него снять и какие-то объекты у нас окажутся в музеях".

Гидрографическая экспедиция на ледоколах "Таймыр" и "Вайгач" проходила в 1910-1915 годах для изучения пути вдоль северных берегов Сибири. Был открыт архипелаг Северная Земля, обнаружены острова Старокадомский, Малый Таймыр.

Комплексная экспедиция Северного флота и РГО "Архипелаги Арктики" проходила с августа по октябрь. В 2018 году военнослужащие флота и научные группы РГО исследовали Новую Землю, в 2019-м - острова Земли Франца-Иосифа.