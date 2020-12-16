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В Магаданской области открылась ледовая переправа через реку Яна

Она расположена на единственной дороге к селам Балаганное, Тауйск и Талон

ТАСС, 16 декабря. Дорожники открыли для проезда ледовую переправу через реку Яна - единственную дорогу из Магадана в села Тауйск, Балаганное и Талон. Об этом в среду сообщили ТАСС в главном управлении МЧС России по Магаданской области.

"Ледовая переправа через Яну открыта, но только для машин весом до 5 тонн из-за толщины ледового покрова", - рассказали в управлении. В этом году лед замерзает дольше и сложнее из-за многочисленных циклонов, которые приносят много снега.

Ледовая переправа через реку Яна расположена на единственной дороге к селам Балаганное, Тауйск и Талон Ольского городского округа, где проживает чуть более 1 тыс. человек. Весной, когда лед на реке начинает таять, движение по дороге происходит с перебоями. После того, как лед окончательно сходит, открывается паромная переправа.

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