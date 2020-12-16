Союз коренных народов попросил Ростуризм о грантовой поддержке для продвижения этнотуризма

ТАСС, 16 декабря. Объединение коренных малочисленных народов "КМНСоюз" обратилось в Ростуризм с просьбой с 2021 года предусмотреть отдельные номинации для общин коренных народов в грантовых конкурсах агентства. Об этом в среду на первом совещании объединения сообщила руководитель исполкома общественной организации Антонина Горбунова.

"Общины коренных малочисленных народов обладают уникальным потенциалом в развитии внутреннего туризма, в развитии в целом тех задач, которые перед туризмом стоят. Но если говорить о системе мер государственной поддержки, то здесь общины, конечно, не могут конкурировать наравне с крупными игроками турбизнеса, им необходимы дополнительные инструменты, и в связи с этим "КМНСоюз" направило письмо в Ростуризм с инициативой о создании отдельных специальных номинаций для общин коренных малочисленных народов в рамках той грантовой поддержки, которую предоставляет агентство", - сообщила она.

По словам руководителя исполкома союза, организация ведет активную переписку с Ростуризмом по предложенной инициативе. "Мы надеемся, что уже в следующем году наша инициатива будет поддержана, и наш такой небольшой шажок получит определенный результат", - заключила Горбунова.

Горбунова отметила, что в этом году был принят ряд стратегических документов в Арктике. По ее словам, документы стратегического планирования признают этнический туризм как одну из задач развития макрорегиона.

Межрегиональное общественное объединение коренных малочисленных народов "КМНСоюз" было создано в сентябре 2020 года для поддержки общин коренных народов, занятых в этнотуризме и традиционных промыслах, развития малого и среднего предпринимательства коренных малочисленных народов, а также реализации международных проектов в сфере прав и культуры коренных народов.