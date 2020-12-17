Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Норильске

НОРИЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Айка" стоимостью 3,6 млрд рублей, который станет основной тренировочной базой мини-футбольного клуба "Норильский никель", открылся в четверг в Норильске.

"Я уверен, что [комплекс] станет еще одним культовым местом для занятия спортом у горожан, а также поможет [разнообразить] досуг норильчан. Эта арена стала домашней для мини-футбольного клуба "Норильский никель", и уже завтра здесь начнет свою работу детская футбольная команда "Айка", - сказал на открытии старший вице-президент компании "Норникель" Николай Уткин.

"Создание возможностей для развития массового спорта были и остаются приоритетами компании", - подчеркнул президент "Норникеля" Владимир Потанин, комментируя открытие комплекса.

ФОК возводился по дополнительному соглашению между Красноярским краем, "Норникелем" и мэрией Норильска к уже имеющемуся соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска. Инвестиции в проект составили 3,6 млрд рублей. Площадь комплекса более 10 тыс. квадратных метров. Общая вместимость "Айки" составит около двух тыс. человек. Строительство длилось два года. Комплекс станет основной тренировочной базой мини-футбольного клуба "Норильский никель". Здесь планируется проводить спартакиады предприятий "Норникеля", тренировки детских мини-футбольных команд города и игры чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги, матчи Кубка РФ. В будущем здесь предусмотрено время и для занятий физкультурников, любителей разных видов спорта.

ФОК получил свое название по результатам народного голосования в честь медведицы Айка, которая 50 лет назад жила в квартире режиссера Норильской телестудии Юрия Ледина.