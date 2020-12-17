Центр "Экология" СО РАН займется выявлением неустойчивых строений в Норильском районе

ТАСС, 17 декабря. Одной из первых задач научной-исследовательского центра "Экология", созданного в декабре в Сибирском отделении Российской академии наук после завершения Большой норильской экспедиции, станет разработка технологии выявления в Норильском промышленном районе зданий и сооружений, которые могут разрушиться от таяния вечной мерзлоты. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель центра Николай Юркевич.

"Предполагается создать технологию, программно-аппаратный комплекс, на базе которого можно будет проводить мониторинг состояния инженерных конструкций в зоне вечной мерзлоты. Под такие работы будет создана методика, проектная команда из ученых", - сказал Юркевич.

По его словам, в Норильском промышленном районе центр может провести первичный анализ с помощью космоснимков 200 ключевых объектов, выявить из них потенциально опасные, чтобы затем обследовать на земле с помощью сейсмических датчиков.

"Перед экологическим центром стоит задача на базе полученных в экспедиции знаний и отлаженных методов разработать технологию постоянного мониторинга, доступную для всех потенциальных заказчиков. Это не только "Норникель". Мы знаем, что очень большие проблемы с устойчивостью инженерных конструкций и разрушением зданий существуют в Якутии и других северных регионах", - считает ученый.

Окно для НИИ и промышленности

Общая цель созданного центра - это формирование платформы для повышения эффективности сотрудничества науки и промышленности, удобного и в формате "одного окна". Научные знания, которые накапливаются в НИИ, слабо применимы в промышленности и сегодня существует запрос на то, чтобы довести эти знания сначала до состояния технологии, а потом коммерциализировать, считает Юркевич. На деле это означает создание рыночных продуктов на основе научных разработок, экспертиза, подготовка кадров, разработки нормативного регулирования и метрологического обеспечения.

"Экология - это не просто красивое и популярное слово, не только наука, но и часть национальной стратегии, национального проекта "Экология", который должен создать условия для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов, ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, а также использование наилучших доступных технологий", - добавил собеседник агентства.

Экспедиция на Таймыр

Примером для работы центра является Большая норильская экспедиция, чьей целью стала разработка новых подходов для ведения хозяйственной деятельности в Арктике. В ней участвовало 14 институтов Сибирского отделения РАН и более ста ученых. Проведение таких многосторонних сложных проектов и потребовало создания отдельной структуры.

"Экспедиция дала научные обоснования, предпосылки для создания технологий, а создание технологий как раз предполагается вынести уже в формат работы научно-исследовательского центра "Экология", - рассказал Юркевич.

Сибирское отделение Российской академии наук летом 2020 года впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.