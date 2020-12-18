Штормовое предупреждение на севере Сахалина и на Курилах продлили до выходных

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Спасатели в пятницу объявили экстренное предупреждение на севере Сахалина и на территории южной группы островов Курильского архипелага (Сахалинская область) в связи с метелью и штормовым ветром. Об этом сообщается в релизе Главного управления МЧС России по региону.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - говорится в сообщении.

Ранее спасатели объявляли штормовое предупреждение в регионе с 14 по 17 декабря. Из-за непогоды отменены авиарейсы в северный город Оху, двое суток было нарушено морское сообщение с материком.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, на протяжении дня метель и ветер, скорость которого достигнет 20 м/с, продолжат бушевать на территории Охинского и Александровск-Сахалинского районов на севере Сахалина и в Южно-Курильском и Курильском районах на Курилах. Сейчас там идет снег, дует сильный ветер. Но на юге и в центральной части Сахалина, а также на территории северной группы Курильских островов в настоящее время погода безветренная, осадков нет.