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Штормовое предупреждение на юге Магаданской области продлили до выходных

Ранее предупреждение в регионе объявляли с 15 по 17 декабря

ТАСС, 18 декабря. Спасатели в пятницу объявили экстренное предупреждение в двух южных городских округах Магаданской области в связи с метелью и штормовым ветром. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре Колымы.

Ранее спасатели объявляли в ряде районов региона экстренное предупреждение с 15 по 17 декабря. Циклон во вторник принес в область снегопад и штормовой ветер.

"Объявлено экстренное предупреждение о ЧС на 18 декабря 2020 года. Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня", - говорится в сообщении.

Спасатели не исключают повреждений или обрывов линий электропередачи и связи, нарушения работы дорожно-коммунальных служб, возникновения ДТП, деформации и обрушения слабо укрепленных конструкций, падения снежных козырьков и сосулек.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в течение дня в Ольском и Омсукчанском городских округах продолжится метель, ветер будет дуть со скоростью до 20 м/с.

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