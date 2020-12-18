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Пандемия COVID-19

Медики из Башкирии прибыли на Камчатку для помощи в борьбе с коронавирусом

На полуостров прибыли врачи-реаниматологи и медицинские сестры, а также сестры-анестезисты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Медики из Уфимского государственного университета прибыли на Камчатку для помощи в работе с пациентами, зараженными коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.

"Медики прилетели в Камчатский край из Уфимского государственного медицинского университета. В числе прибывших - врачи-реаниматологи и медицинские сестры, специализация которых связана с помощью больным, находящимся на стационарном лечении, а также сестры-анестезисты. Практически сразу после прилета на Камчатку медицинские сотрудники приступили к работе. Они окажут неоценимую помощь нашему краю в борьбе с пандемией", - приводятся в сообщении слова врио министра здравоохранения региона Андрея Кузьмина.

Прибывшие пять врачей и семеро представителей среднего медицинского персонала будут направлены в моногоспитали региона.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с коронавирусом.

В Камчатском крае зарегистрировано 9,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. 7,9 тыс. пациентов выздоровели, 82 умерли.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияБашкортостанДальний ВостокПандемия COVID-19
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