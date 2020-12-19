Здание в Ленобласти, где в войну размещался штаб Дороги жизни, полностью отдадут под музей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Музей о службах, которые обеспечивали работу Дороги жизни в годы блокады Ленинграда, будет создан в деревне Коккорево Всеволожского района Ленинградской области в доме, где размещался командный пункт организации ледовой дороги.

Как сообщил ТАСС директор музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" Юрий Щеглов, историческое здание, которое находилось в пользовании местного общества охотников и рыболовов, выкуплено в собственность Ленинградской области и до конца декабря будет передано музейному комплексу для реставрации и создания экспозиции. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

"В этом здании располагался народный музей, существовал он как филиал петербургского музея обороны Ленинграда. Экспозиция занимала одну комнату, но она пришла в унылое состояние. После того, как группа ветеранов обратилась к президенту, губернатор области принял решение о том, чтобы полностью выкупить это здание у общества охотников и рыболовов Всеволожского района и уже во всем здании сделать экспозицию. На данный момент здание выкуплено, к концу месяца оно должно быть передано в наше учреждение в оперативное управление", - сказал Щеглов.

По его словам, деревянное здание требует капитального ремонта, который продлится не менее двух лет. Оно еще ни разу не ремонтировалось с момента создания, в нем нет воды, инженерных коммуникаций. Его предстоит переоборудовать для размещения экспозиции, которая будет включать подлинные вещи и мультимедийную часть, и для приема посетителей, в том числе туристических групп.

"Мы провели экспертизу здания. И как только оно будет передано нам, мы сразу же начнем реставрацию данного объекта культурного наследия. Принимая во внимание, что музеев, связанных с блокадой, достаточно много, здесь мы хотим сделать экспозицию о том, что было связано с Дорогой жизни. Мы планируем рассказать о тех, кто оборонял Дорогу жизни - о зенитчиках. По одной из версий, там также располагался штаб НКВД, часть экспозиции будет посвящена разведке и медикам", - сообщил директор музейного комплекса.

Штаб Дороги жизни

В одноэтажном деревянном здании бывшей сельской школы в поселке Коккорево на западном берегу Ладожского озера в ноябре 1941 года размещался командный пункт организации ледовой дороги, затем штаб Военно-автомобильной дороги 101 (ВАД-101). С конца ноября 1941 года после прокладки кабеля по дну Ладожского озера там начал действовать центральный узел связи, обслуживающий Дорогу жизни. Во время навигации 1942-1943 гг. это был главный узел связи Ленинграда с Большой землей, пункт управления перевозками Ленинградского фронта.

В 1969 году ветераны Дороги жизни собрали материалы по истории создания легендарной ледовой трассы и открыли в Коккорево народный музей. В нем представлены многочисленные документы, личные вещи участников организации Дороги жизни, фотографии, средства связи, предметы военного быта.

В 1989 году здание было передано Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда для создания экспозиции, но учреждение не обладало имущественными правами на объект. С 2012 года здание принадлежало на праве собственности общественной организации "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов".

Проверка показала, что условия хранения экспонатов и эксплуатации здания, признанного в 1988 году объектом культурного наследия, не соответствуют предъявляемым требованиям. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина весной 2020 года была организована проверка информации о разрушении музея "Дорога жизни". По результатам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ ("Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ").