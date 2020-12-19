На Ставрополье заработает первый на юге России музей велосипеда под открытым небом

ПЯТИГОРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Музей велосипеда под открытым небом, в котором будут представлены велосипеды различных эпох и конструкций, начнет принимать посетителей в 2021 году в Железноводске Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В Железноводске в 2021 году создадут первый на юге России Музей велосипеда под открытым небом. Экспонатами музея станут велосипеды различных эпох и конструкций, в том числе так называемый велосипед будущего. Разместится наш музей по всей железноводской части Кавминводского велотерренкура", - сказал Моисеев.

По его словам, в среднем протяженность музея под открытым небом составит более 20 км. Каждый велосипед будет снабжен QR-кодом, по которому можно будет скачать аудиосправку и узнать о происхождении того или иного вида транспорта.

Он добавил, что все музейные образцы будут выполнены из бронзы в реальную величину. Открытие Музея велосипедов пройдет в первый день запуска велотерренкура.

Распоряжение о создании велотерренкура на Ставрополье подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, на эти цели правительство России с 2021 года по 2023 год направит более 2,8 млрд рублей. Финансирование проекта включено в государственную программу "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".