В театральном институте имени Щукина создадут бесплатную осетинскую студию

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 декабря. /ТАСС/. Осетинская студия появится в театральном институте имени Бориса Щукина в Москве в 2022-2023 учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Условия, которые предложил для нас ректор театрального института Евгений Князев, уникальны. Учитывая традиции творческого сотрудничества вуз принимает осетинскую студию бесплатно. Денежные средства потребуются только для проживания в общежитии института", - сказала руководитель программы "Культура" стратегии социально-экономического развития республики Мадина Атаева.

По ее словам, обучение возможно организовать и на осетинском языке, приняв педагога по осетинскому языку в штат театрального института на время обучения студентов из Северной Осетии. Обучение на родном языке позволит выпускникам творческой студии по возвращении в республику работать в Северо-Осетинском государственном театре. Атаева отметила, что небольшую группу до шести человек театр готов принять в будущем учебном году.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поддержал проект, отметив, что его реализация непременно должна состояться, он поручил министерству финансов республики предусмотреть необходимые денежные средства.