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В театральном институте имени Щукина создадут бесплатную осетинскую студию

Она появится в 2022-2023 учебном году

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 декабря. /ТАСС/. Осетинская студия появится в театральном институте имени Бориса Щукина в Москве в 2022-2023 учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Условия, которые предложил для нас ректор театрального института Евгений Князев, уникальны. Учитывая традиции творческого сотрудничества вуз принимает осетинскую студию бесплатно. Денежные средства потребуются только для проживания в общежитии института", - сказала руководитель программы "Культура" стратегии социально-экономического развития республики Мадина Атаева.

По ее словам, обучение возможно организовать и на осетинском языке, приняв педагога по осетинскому языку в штат театрального института на время обучения студентов из Северной Осетии. Обучение на родном языке позволит выпускникам творческой студии по возвращении в республику работать в Северо-Осетинском государственном театре. Атаева отметила, что небольшую группу до шести человек театр готов принять в будущем учебном году.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поддержал проект, отметив, что его реализация непременно должна состояться, он поручил министерству финансов республики предусмотреть необходимые денежные средства.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверная Осетия
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