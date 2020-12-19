Первая "Лыжная стрела" отправилась из Мурманска до горнолыжного курорта в Хибинах

МУРМАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Специальный электропоезд для туристов "Лыжная стрела" начал курсировать между Мурманском и Апатитами, где расположен главный горнолыжный курорт региона. Электричка будет ходить еженедельно по выходным, сообщили ТАСС в правительстве Мурманской области.

"Специальный удобный электропоезд для лыжников и туристов "Лыжная стрела" запустили из Мурманска в Апатиты, откуда пассажиров будет забирать специальный межмуниципальный автобус, маршрут №131, и доставлять в Кировск, где непосредственно расположен горнолыжный курорт, до автовокзала. Стоимость билета на электричку составит всего 281 рубль - дешевле, чем в других поездах, поскольку билет частично субсидируется правительством Мурманской области", - сообщили в правительстве со ссылкой на замминистра транспорта региона Виктора Тиховского.

В правительстве отметили, что состав из четырех вагонов сможет вместить 254 пассажира. Отправляться "Лыжная стрела" будет еженедельно в 08:25 в субботу из Мурманска и в 19:55 в воскресенье из Апатитов, время в пути - 3 часа 25 минут. При этом пассажирам обязательно иметь при себе документ, подтверждающий регистрацию на территории Мурманской области.

Ранее сообщалось, что власти Мурманской области из-за пандемии приняли решение с 15 декабря ограничить бронирование отелей на территории региона для приезжих из других регионов на месяц, до 15 января. С тех, кто успел оплатить бронь ранее, будут требовать две медицинские справки: отрицательный тест ПЦР и справку об отсутствии контактов с больными коронавирусом. Анонсировалось также, что прямой поезд из Москвы в мурманские Апатиты до лыжного курорта запустит РЖД на новогодние каникулы, с 28 декабря.

В Кировске расположен главный горнолыжный курорт Мурманской области "Большой Вудъявр", он находится в 215 км от Мурманска и является самым высокогорным горнолыжным курортом северо-запада России. Для катания оборудовано около 30 трасс общей протяженностью 25 км, 15 из них имеют искусственное освещение. Добраться на вершину гор можно с помощью семи подъемников, три из них канатно-буксировочные, есть канатно-кресельная трасса, ленточная и гондольно-кресельная трасса. Рядом с курортом, в 16 км, расположен аэропорт Хибины.