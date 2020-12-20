В Волгограде впервые установили елку в стиле хай-тек

ВОЛГОГРАД, 20 декабря /ТАСС/. Необычный арт-объект - новогодняя елка в стиле хай-тек - впервые установлена в центре Волгограда в парке "Раздолье". Ее высота составляет 3 м, однако организаторы решили каждый следующий год делать ее все выше, чтобы она "росла" наподобие живой ели, рассказал ТАСС в воскресенье директор парка Андрей Еркин.

"Уверены, что такая елка, или техноелка, как мы ее назвали, будет популярна у детей и молодежи. Да, хороводы водить, как вокруг главной в парке традиционной 18-метровой лесной красавицы, вряд ли будут. Думаю, техноелка станет отличной зоной для фотосессий - причем, и в светлое, и в темное время суток", - отметил директор парка.

Он уточнил, что арт-объект изготовлен из металла и акрилового стекла. Светодиоды размещены внутри елки, благодаря им она светится. "Эта необычная елка в архитектурном стиле хай-тек создана в полигональном направлении, когда многоугольная ломаная линия составлена из конечного числа прямолинейных звеньев. В этом же стиле сделаны у нас скульптуры носорога, черепашки-ниндзя, не обойдется и без символа 2021 года - быка, он будет установлен буквально через пару дней", - рассказал Еркин.

В парке есть еще одна оригинальная елочка из стекла, высотой всего 2 м, находящаяся на самом большом в регионе искусственном катке, площадь которого почти 2 тыс. м. В новогодние праздники на катке, как и сейчас, из-за пандемии действуют особые правила - работает интернет-магазин, коньки напрокат выдаются через окошки, время катания поделено на сеансы, исполняются все требования Роспотребнадзора.

Ранее в пресс-службе мэрии Волгограда сообщали, что привычный формат народных гуляний на крупных площадках города-миллионника в Новый год и на Рождество из-за пандемии изменен - здесь на свежем воздухе будут организованы места для семейного досуга, прогулок и фотосессий. В главную ночь года - с 23:00 31 декабря до 01:00 1 января - на площади у музея "Россия - Моя история" (где и расположен парк "Раздолье") на большом экране будет организована трансляция праздничной концертной программы и новогоднее поздравление президента России.