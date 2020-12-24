Рыбалка, хаски и северное сияние. Юг России ждет туристов, позаботившись о безопасности

Пандемия привела ко множеству ограничений в курортных регионах ЮФО: запрещены дискотеки или ограничено время работы ресторанов, нельзя проводить массовые мероприятия, но обязательно нужно носить маски и перчатки. Но даже ситуация с коронавирусом — не причина лишать людей радости, решили власти. Южные регионы, соблюдая противовирусные меры, предлагают туристам рыбалку на Волге, катание на лыжах и собачьих упряжках, национальную кухню и прогулки в горы

Сфера приспособилась Представители туристической отрасли отмечают, что, хотя пандемия и повлияла на работу в этом году, туристы приезжают, а операторы и турагентства формируют новые предложения — для новых условий. "Люди все равно едут отдыхать и дышать свежим горным воздухом, несмотря на пандемию. В эти зимние праздники мы ждем большой поток гостей, которые ранее у нас не были. Помимо горной Адыгеи, в туристическую волну активно вовлекается региональный центр — Майкоп, и очень много запросов на экскурсии именно из республиканского центра", — рассказала руководитель туристско-информационного центра "Адыгея: горы удовольствий" Ольга Иванова. По ее словам, туристы оценили город с точки зрения его удобства для пеших прогулок, обилия ресторанов и кафе с блюдами национальной и европейской кухни. А поездка из Майкопа, например, до термальных источников займет всего 20 минут на такси.

"В городе множество спортивных сооружений. Мы в начале декабря принимали блог-тур, и блогеры из Москвы сильно удивлялись ценам на теннисные корты: с 1956 года эти цены изменял кто-нибудь?" — отметила собеседница. Она добавила, что ситуация даже не сказалась на ценах — снять номер в региональном центре Майкопе можно всего за 500 рублей в сутки. "В минувший год, несмотря на пандемию, получила развитие сдача квартир в апартаментах — сектор, который привлекает людей, которые хотят жить по собственным правилам. Появились более комфортные места размещения, новые туробъекты повышенного комфорта для более взыскательных гостей", — уточнила Иванова. Станица Старочеркасская под Ростовом-на-Дону стала местом притяжения благодаря фолькорным праздникам и ярмаркам — но в этом году массовые гуляния невозможны. В Ростовской области, которая занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся, такие мероприятия запрещены. Как рассказали ТАСС в администрации Аксайского района, также из-за ограничений кафе и рестораны работают только до 22.00 и с учетом всех противовирусных норм, танцполы вовсе закрыты.

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Но туристов в колоритной станице все равно ждут — ведь именно это место считается одним из знаковых для донского казачества. Здесь более 150 лет была его столица — именно в Старочеркасской родился атаман, генерал кавалерии Матвей Платов, в станице неоднократно бывал предводитель крестьянского бунта Емельян Пугачев и, по одной из версий, родился другой известный казак-бунтовщик Степан Разин. Рассказывающий об истории донского казачества местный музей ждет гостей, с которыми будет работать в малых группах или индивидуально, на прогулки по городу и тематические выставки. Северное сияние в Сочи и сила калмыцких степей Калмыкия приобретает все большую популярность у туристов благодаря степным пейзажам, дикой заповедной природе, буддистским храмам и национальной кухне. Несмотря на то, что сами калмыки уже встретили Новый год 10 декабря (его принято отмечать по лунному календарю), на каникулах в регион ждут туристов. Коммерческий директор компании "Золотая юрта" Алексей Алехин пояснил, что путешественников со всех уголков страны прельщает желание познакомиться с традициями и бытом кочевников, а также более теплая, чем в большинстве регионов, погода.

Описание Золотая обитель Будды Шакъямуни в Калмыкии © Валерий Матыцин/ТАСС

"Несмотря на пандемию коронавируса (ситуация в Калмыкии все еще остается напряженной, введен запрет на новогодние корпоративы, школьники досрочно отправлены на каникулы, до 17 января действует режим основных ограничений — прим. ТАСС), запросы на туры у нас есть. И по традиции мы 1 января выезжаем в степь, чтобы по калмыцкому обычаю провести там обряд продления жизни. Это подношения духам степи, они его принимают и продляют жизнь. Его предваряет визит к ламе, который каждому туристу говорит, что привезти в степь — молоко, рис, может, веточку хвои с запахом", — говорит Алехин. А сам Новый год гости отметят в Элисте, возле Пагоды Семи Дней — это одно из самых колоритных сооружений в республике. По ночам оно особенно впечатляет: сооружение подсвечивается красными светодиодами, которые установлены на корпусе, что "придает ему новое звучание и ошеломляющую красоту". Туристические группы будут небольшими — до 15 человек.

Описание Пагода Семи Дней © Валерий Матыцин/ТАСС

Диковинку — искусственное северное сияние — в этом году можно увидеть в Сочи. Этим летом для дендрологического парка "Южные культуры" был разработан проект, который объединяет красоту уникальной сочинской природы и современные технологии. "Вечерняя мультимедийная экскурсия с наступлением зимы преобразилась и станет единственным местом, где можно увидеть северное сияние, не выезжая на Северный полюс. Необычные световые инсталляции в сочетании со звуковыми и проекционными системами, в окружении загадочной атмосферы ночного парка позволяют испытать совершенно новые эмоции и ощущения от путешествия по волшебному миру живой природы. Все чувства обостряются во время двухкилометровой прогулки в темноте", — рассказали ТАСС в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, в управлении которого находится парк. Ловись, рыбка, а не вирус В Астраханской области регулярно фиксируют антирекорды по заразившимся коронавирусом, но власти называют ситуацию контролируемой и не вводят дополнительных ограничений, в том числе на новогодние праздники. Турбизнес ждет гостей и делает ставку на любителей рыбалки. "В Астраханской области были продолжительные заморозки, и, по данным синоптиков, к Новому году температура снова будет низкая и лед встанет хорошо. Туристические базы и объекты размещения готовы организовать безопасный выход на воду, чтобы предложить гостям зимнюю рыбалку. Спрос на это есть", — рассказала ТАСС представитель одной из туркомпаний, подчеркнув, что в местах рыбной ловли специально организуют лунки, а толщину льда будут проверять ежедневно.

Зимой в регионе хорошо ловятся окунь и судак, реже — щука, а так как к холодам рыба набирает жир, уха, ставшая традиционным блюдом для туристов, получается особенно наваристой. Знающие рыбаки и туристы со стажем добавляют в такой суп уголек — считается, что тогда уха получится "с дымком". Новогодняя рыбалка пользуется спросом и в Волгоградской области — через регион протекают крупнейшие в этой части страны реки Волга и Дон, притоки которых богаты рыбой. Даже начинающий рыболов вряд ли уедет от водоемов Волго-Ахтубинской поймы без улова — простеньких окуней или красноперки. Опытным рыбакам здесь вполне по силам выудить щуку, плотву, судака или жереха. Бывают случаи, когда на удочку попадается стерлядка или белорыбица, но они подойдут разве что для красивых фото: лов этих видов рыбы запрещен, и такую добычу придется отпустить. Множество рыбаков собираются в районе станицы Алексеевской на льду реки Хопер, которая считается самой экологически чистой в Европе. Здесь, как и во многих других организованных для зимней рыбалки местах, можно остановиться на турбазах и кемпингах на несколько дней. На лыжах, коньках и санях Для туристов готовят и традиционные зимние забавы. Прямо в центре Волгограда в рамках частного проекта парка "Раздолье" можно прокатиться на надувных санях, тюбах по специальным трассам длиной от 90 до 110 метров с бугельным подъемным механизмом. Склон освещен таким образом, чтобы создавался эффект взлетной полосы. По данным авторов проекта, в России нет других трасс на искусственных конструкциях с такими виражами. Все гостиницы и базы отдыха в горной Адыгее на зимние каникулы забронированы еще с осени. Большой поток туристов на новогодних каникулах едет гулять на кордон "Гузерипль", где есть вольерный комплекс с дикими животными и открыта тропа леопарда. А так как снег в этой части Кавказских гор лег на месяц раньше обычного, в Кавказском заповеднике зимний сезон уже 1 декабря открылся маршрутом "Хаски в Лагонаках". Маршрут начинается на высоте 1800 м над уровнем моря, его протяженность — от двух до четырех километров.

"Уже в первый день зимы команда профессиональных ездовых собак породы сибирский хаски вышли работать в "снежном режиме". С собаками работают знатоки заповедника, которые не только мастерски управляют упряжками, но и за время катания расскажут об истории, животных и растениях Краснодарского края и Адыгеи", — рассказали в пресс-службе заповедника. Время работы собачьих упряжек ограничено, поэтому катание производится только по предварительной записи. В одной упряжке едет один взрослый, двое подросших детей либо взрослый и маленький ребенок. Одновременно на маршруте работают две упряжки по шесть собак. Краснодарский край, где действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, готовится принять в новогодние праздники около 400 тыс. туристов — больше, чем годом ранее, примерно на 9%. Наибольшая загрузка отелей ожидается в Сочи, где находится один из самых известных горнолыжных курортов страны — "Красная Поляна".

Описание Горный курорт "Красная Поляна" в Сочи © Дмитрий Феоктистов/ТАСС