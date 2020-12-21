Власти Тульской области учредили медаль к 80-летию обороны Тулы

ТУЛА, 21 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал закон об учреждении медали к 80-летию обороны Тулы, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Алексей Дюмин подписал региональный закон "О награде Тульской области - медали "В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой". Медалью будут награждаться постоянно проживающие на территории Тульской области ветераны Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что к ветеранам Великой Отечественной войны относятся не только ее непосредственные участники, но и инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и некоторые другие категории граждан.

Ранее власти региона утвердили концепцию празднования в 2021 году 80-летия Тульской оборонительной операции и 45-летия присвоения городу звания "Город-герой". Одним из основных событий станет открытие Музея обороны, который создадут на территории парка "Патриот". Планируется, что в музее будет 37 экспозиционных комплексов, 96 мультимедийных комплексов, в том числе электронных энциклопедий, исторических игр. Также в регионе запланированы проведение тематических фестивалей и конкурсы, выпуск электронного сборника статей "Герои газетной полосы", музейно-выставочные мероприятия, ремонтно-реставрационные работы на мемориалах.

Тульская оборонительная операция - фронтовая операция войск Брянского фронта, а затем Западного фронта, в который входила 50-я армия. Была проведена в период с 24 октября по 5 декабря 1941 года. Являлась частью битвы под Москвой 1941-1942 годов. В результате Тульской оборонительной операции была ликвидирована угроза окружения Москвы с юга, врагу нанесены значительные потери и созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление. Почетное звание "Город-герой" Туле присвоили в 1976 году.