Дорожную развязку стоимостью 1,7 млрд рублей построят в Пензе до конца 2022 года

ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость строительства дорожной развязки в микрорайоне "Заря " - одном из наиболее быстро развивающихся в Пензе - составит 1,7 млрд руб. Проект планируется реализовать за два года, сообщил на совещании в правительства региона губернатор Иван Белозерцев.

"[С вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным] обсудили строительство транспортной развязки в микрорайоне Заря стоимостью 1,7 млрд рублей. Договорились построить развязку за 2021-2022 годы при финансировании 50 на 50. Более 800 млн рублей будет выделено [из федерального бюджета] для решения этой проблемы", - отметил Белозерцев.

По данным пресс-службы правительства региона, "Заря" является одной из быстроразвивающихся территорий Пензы. Здесь активно идет жилищное строительство, микрорайон рассчитан на проживание около 115 тыс. человек. Здесь возведен детсад на 175 мест, планируется строительство еще одного на 120 детей, а также новой школы. Создание развязки поможет улучшить транспортную логистику в Пензе.

Кроме того, Белозерцев поручил подготовить к лету 2021 года проектно-сметную документацию на строительство объездной дороги в селе Бессоновка, которое расположено рядом с Пензой. Ранее губернатор обратился в правительство РФ за поддержкой в создании объезда, призванного решить вопрос с пробками на дороге, по которой в Пензу ежедневно едут до 80% жителей Бессоновки.