Турмаршрут в Ингушетии к высокогорному водопаду благоустроят на грант Ростуризма

МАГАС, 22 декабря. /ТАСС/. Самый популярный туристический маршрут в Ингушетии, который ведет к высокогорному Ляжгинскому водопаду, благоустроят в рамках гранта Ростуризма. Об этом ТАСС рассказала автор проекта Хава Евлоева.

"В рамках конкурса Ростуризма мы выиграли грант на благоустройство одного из самых популярных туристических маршрутов в регионе - Ляжгинский водопад. Мы хотим сделать дорогу к этому высокогорному водопаду комфортной для туристов, вдоль всей тропы мы намерены установить специальные перила, поскольку дорога к нему пролегает почти по обрыву горы, а это позволит обезопасить туристов. Также мы намерены создать рядом с водопадом смотровую площадку и установить специальную фотозону", - сказала Евлоева.

По ее словам, также на маршруте будут установлены информационные щиты для туристов.

"Также посреди пути мы намерены установить небольшую беседку, чтобы уставшие туристы могли немного перевести дух и отдохнуть. Реализовать задуманное мы намерены во втором полугодии 2021 года, благоустройство мы начнем с установлением теплой погоды и за лето, думаю, завершим все работы. Если Ростуризм будет проводить такие конкурсы и в будущем, то мы намерены снова принять участие и подать проект по благоустройству маршрута на Столовую гору", - добавила автор проекта.

Ляжгинский водопад является крупнейшим водопадом в Ингушетии, его высота составляет почти 20 метров, ширина - 5 метров, а высота над уровнем моря - 1310 м. Он находится в Джейрахском ущелье и образуется левым притоком реки Армхи - рекой Ляжги.