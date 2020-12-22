Кинокомпании получат компенсации за съемку фильмов на Кубани в 2021 году

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Кинокомпании за съемку фильмов на территории Краснодарского края смогут получить компенсации затрат на их производство до конца 2021 года. На программу поддержки, которая начнется в следующем году, будет выделено 20 млн рублей, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте администрации края.

"Программу компенсаций за съемку фильмов на Кубани запустят в начале 2021 года. Кинокомпании смогут возместить часть затрат по производству кинопродуктов. Новая мера поддержки направлена на повышение инвестиционной и туристической привлекательности региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компенсация затрат на теле- и кинопроизводство за счет местного бюджета дает возможность кинокомпаниям инвестировать деньги в свои проекты, а региону позволяет привлечь средства в экономику. Кроме того, в реализацию кинопроектов вовлекаются местные субъекты МСП, что оказывает стимулирующий эффект на их предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

"Порядок выплат субсидий находится на финальной стадии разработки. Краснодарский край будет возмещать не более 20%, и в региональном бюджете на 2021 год предусмотрены 20 млн рублей на такие субсидии", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиций и развития МСП Василия Воробьева.

Закон о поддержке кинопроизводителей в Краснодарском крае принят в июле 2019 года. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева разрабатывается порядок выплат субсидий. В начале следующего года компенсации получат национальные фильмы, съемка которых проходила на территории региона. Производители фильмов чаще всего в качестве локаций выбирают Краснодар, Сочи, Геленджик, Туапсинский район и другие муниципалитеты региона.