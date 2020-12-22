На севере Красноярского края установится температура до минус 55 градусов

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха на севере Красноярского края 23-25 декабря достигнет 50-55 градусов мороза. Об этом сообщило во вторник Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"23-25 декабря в северных районах Красноярского края ожидается сильный мороз: температура воздуха на юге Таймырского МР (муниципальный район - прим. ТАСС) -45, -50 градусов, в Эвенкийском МР и на севере Туруханского района -50, -55 градусов", - сообщило УГМС.

По данным администрации Эвенкии, в районе для младших классов отменяются занятия в школах при температуре воздуха 41-43 градуса ниже нуля. Для 10-11 классов - при морозах в 47-49 градусов.

Численность жителей северных районов - Туруханского, Эвенкийского, Таймырского, а также расположенного на полуострове Таймыр, составляет около 240 тыс. человек.